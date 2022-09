Attraverso i propri social il Palermo ha reso noti i dettagli per il ritiro dei cappellini omaggio per gli abbonati.

“Ehi abbonato! Sono arrivati i cappellini riservati a te. Puoi ritirare il tuo a partire da oggi, da lunedì a sabato (09:30 – 13:30 / 15:30 – 19:30) presso il SiamoAquile Store allo stadio Renzo Barbera. Per ritirare l’omaggio sarà necessario presentare l’abbonamento. Ogni abbonamento dà diritto a un cappellino a scelta tra la versione nera e quella rosa (fino a esaurimento delle alternative). Sarà possibile ritirare l’omaggio anche per delega, semplicemente portando con sè l’abbonamento o gli abbonamenti in originale. Non sarà possibile ritirare l’omaggio nel giorno della gara in casa”.