Roberto Breda ha commentato ad “AmTv” il momento degli amaranto, focalizzandosi principalmente sul suo collega Filippo Inzaghi:

«Da quelli che erano i presupposti con i quali la Reggina si approcciava a questa Serie B era difficile pronosticare che potesse diventare da subito una squadra vera e propria. Su questo è stato bravo Inzaghi a trasformare in qualcosa di positivo la propria rabbia, figlia di quanto gli era successo nella passata alla guida del Brescia. Secondo me quella è un’esperienza che lo ha cambiato e ciò influisce sulla squadra, è una Reggina molto aggressiva sul campo e soprattutto in casa si sta dimostrando una corazzata. Sono convinto che quello a cui assisteremo sarà un campionato molto interessante».