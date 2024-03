Palermo, arriva il Venezia. Al Barbera già due tris con le big

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulle gare che il Palermo giocherà contro il Venezia.

È il penultimo big match del campionato e all’orizzonte ci sono altre otto partite, ma mai come adesso vincere è fondamentale: trasformare il -5 dal Venezia in -2 è l’unica strada per permettere al Palermo di coltivare ancora sogni di promozione diretta. I precedenti confronti di alta classifica lasciano ben sperare: in viale del Fante sono infatti cadute Cremonese e Como, entrambe con tre gol sul groppone.

Tre sono anche le reti subite dai lagunari nel match di andata, l’unico vinto dai rosa con una big lontano dal Barbera (ma gli altri sono tutti pareggi): a frenare la risalita di Corini sono soprattutto i punti persi con avversarie che occupano una posizione medio-bassa in graduatoria.

L’unica squadra in lotta per la promozione capace di fare il blitz in viale del Fante è il Catanzaro, vittorioso 2-1 a dicembre contro un Palermo in piena crisi: sebbene il momento di Brunori e compagni non sia dei migliori, il successo di Lecco ha dimostrato che i rosa sanno ancora vendere cara la pelle e che quando l’asticella si alza anche la qualità del gioco diventa più elevata. L’auspicio è che la controprova arrivi venerdì ancora nel segno del tre, non per forza come numero di gol ma quantomeno come punti conquistati.