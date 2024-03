Palermo, arriva il Venezia. La tripletta al Penzo e altre 4 reti: Brunori si esalta contro le grandi

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma su Brunori che si esalta contro le grandi.

Quando il gioco si fa duro, i duri iniziano a giocare e in questo caso… a segnare. C’è un grande feeling tra Brunori e le partite contro le grandi del campionato, quelle che fanno la differenza e che fanno capire tante cose sulla forza e la determinazione di una squadra nell’affrontare un certo tipo di partite che, in ottica play-off, può essere un fattore più che determinante. E a trascinare il Palermo in questo tipo di partite c’è sempre lui, capitan Brunori. Il numero 9 rosanero, infatti, sin qui ha sempre risposto presente in occasione dei big match giocati dal Palermo, che in zona gol ha potuto contare sull’apporto del proprio attaccante di riferimento.

Venerdì al Barbera arriverà il Venezia, reduce dalla vittoria sul Bari e terza forza di questo campionato, nonché reale antagonista della Cremonese per il secondo posto in classifica. Ma soprattutto a +5 sul Palermo che ha, dunque, un’ultima occasione per accorciare da chi sta davanti. Il match di venerdì sera, quindi, si presenta come uno dei più classici incontri di cartello, quelli in cui i giocatori di maggiore estro e qualità devono incidere per fare vincere la propria squadra.

E in questa stagione Brunori ha praticamente sempre lasciato il segno. Limitando l’analisi alle prime quattro squadre che occupano la classifica, infatti, il capitano è riuscito sempre a lasciare il segno, portando punti alla causa rosanero ogni qualvolta una sua conclusione ha gonfiato la rete della porta avversaria. Fu proprio nel match dell’andata, a Venezia, che Brunori mise a segno la prima rete della sua stagione. A digiuno nelle prime cinque partite dell’anno, infatti, Brunori sfogò tutta la sua rabbia repressa proprio contro i malcapitati arancio-nero-verdi, colpiti e affondati dalla furia dell’italo-brasiliano. Al Penzo di Venezia, infatti, Brunori mise a segno la prima, seconda e terza rete della stagione, firmando una splendida tripletta che consentì ai rosanero di espugnare il campo dei veneti per 3-1.