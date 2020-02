Attraverso il proprio sito ufficiale, il Palermo ha spiegato le modalità di adesione alla “Polisportiva Virtuale”:

“Immaginiamo di poter tifare “per il Palermo” non solo nel calcio ma in tutte le discipline sportive, in ambito agonistico. Ecco il progetto della “polisportiva virtuale”: ovvero un circuito virtuoso tra società sportive palermitane che fanno sinergia per promuovere al meglio l’appartenenza allo stesso territorio, condividendo un unico brand con gli stessi colori: rosa e nero. Il presupposto è che “l’unione fa la forza”: le società sportive che aderiranno, infatti, ognuna nella propria disciplina, manterranno la propria struttura organizzativa, la propria autonomia e la propria identità. Ma da adesso avranno l’opportunità di condividere il progetto di brand identity del Palermo, giovando della maggiore attrattività del calcio per il pubblico generalista. In questo caso dunque il Palermo del calcio metterà a disposizione il proprio marchio, i propri colori e un’intera linea di merchandising che verrà condivisa con le varie società aderenti alla polisportiva virtuale. Le società che accetteranno di anteporre la dicitura “Palermo” alla propria denominazione e di adottare il logo del Palermo e i colori rosa e nero parteciperanno dunque anche agli introiti provenienti dalla commercializzazione dei prodotti a marchio Palermo e rappresenteranno quindi la città, nella disciplina di riferimento, in tutte le competizioni nazionali. Ogni sport avrà dunque “il suo Palermo”, immediatamente riconoscibile dal nome e dai colori, senza però che ciò escluda l’identità già acquisita finora dalle singole società aderenti. A queste, d’ora in poi, l’onore e l’onere di rappresentare non solo una compagine imprenditoriale, ma anche un intero territorio, quello cittadino, in modo esclusivo nella propria disciplina. Per aderire al progetto, le società sportive del territorio hanno a disposizione 30 giorni a partire dal 25 febbraio. Le candidature con il contratto firmato dovranno essere mandate via pec a palermocalcio@pec.it”.