Il calcio rischia di fermarsi a causa del Coronavirus. A tal proposito si è espresso oggi Michele Uva, vicepresidente della Uefa. Ecco le sue parole riportate da “Sportmediaset.it”: «Cerchiamo di non fermarci, il percorso sportivo verrà bloccato solo se la situazione dovesse precipitare. Siamo in una fase d’attesa, monitoriamo Paese per Paese, il calcio deve seguire le indicazioni governative dei singoli Stati. Cerchiamo di non fermarci, il percorso sportivo verrà bloccato solo se la situazione dovesse precipitare».