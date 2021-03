Torna libero l’incrocio tra via Emerico Amari e via Ruggero Settimo, per mesi occupato dal cantiere dell’anello ferroviario di Piazza Castelnuovo. Secondo quanto riporta “Gds.it”, invece continueranno i lavori in prossimità di Piazza Sant’Oliva, almeno per una decina di giorni.

A metà marzo però, dovrebbero estinguersi tutti i cantieri in superficie dell’area.