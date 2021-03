Il derby della lanterna tra Genoa e Sampdoria è a rischio scontri, per questo la Questura ha emesso un’ordinanza anti assembramento.

Di seguito le parole di Vincenzo Ciarambino, Questore di Genova, rilasciate ai microfoni di “Primocanale” in merito ai possibili scontri: «Non si possono escludere tentativi di invasione dei luoghi ritenuti simbolo delle opposte tifoserie, come già avvenuto in passato con la Scalinata Montaldo (zona genoana) e le ex biglietterie di via del Piano (zona blucerchiata)».