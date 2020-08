Il Palermo ha bisogno di diversi rinforzi per il centrocampo. I confermati Martin e Martinelli non bastano, servono almeno 3-4 innesti di livello per poter ambire alla promozione in serie B.

Uno di questi è certamente Andrea Palazzi, classe 96′ in uscita dal Monza, da tempo nel mirino della dirigenza del palermo per rinforzare la linea mediana. Su di lui però, come riporta la “Gazzetta dello Sport”, nelle ultime ore sembra essersi fiondato anche il Cosenza, che dopo la strepitosa salvezza ottenuta in B vuole rinforzarsi ulteriormente.