Il futuro dell’ala destra della Juve Stabia, prossima avversaria del palermo nel girone C di Seire C, infatti, sembra sempre più lontano dal club. Dopo la retrocessione in Serie C, è alla ricerca di una squadra che possa lottare per una Serie B da alta classifica.

Secondo quanto riporta “Tuttomercatoweb.com” su di lui, nonostante abbia ancora un anno di contratto, ci sono ben quattro club di B: SPAL, Chievo, Cremonese e Brescia.