Il Palermo, dopo il brutto esordio nel match di Teramo, con la sconfitta per 2-0 rimediata in casa degli abruzzesi, mercoledì scorso nel match giocato in casa della Ternana ha mostrato, contro una delle principali corazzate del girone, alcuni segnali di ripresa, sia dal punto fisico che dal punto di vista tecnico, conquistando uno 0-0 prezioso. Non tanto per la classifica, quanto più per far crescere l’amalgama e la fiducia all’interno di una rosa notevolmente stravolta negli uomini e anche nel tecnico al timone del gruppo.

L’esordio casalingo dei rosanero previsto domenica scorsa contro il Potenza, invece, come sappiamo, è stato posticipato a causa della positività riscontrate all’interno degli ospiti.





In attesa di recuperare prima la gara tra le mura del Barbera (29 ottobre ore 15:00), questa domenica il Palermo affronterà l’Avellino, un’altra candidata alla promozione in B. La dirigenza campana, infatti, ha messo a segno colpi davvero importanti per la categoria quali Maniero, Forte, Tito, Aloi, Pane, Silvestri e Fella. Andiamo a conoscere in modo più approfondito i prossimi avversari dei rosanero nella consueta rubrica targata Ilovepalermocalcio “Alla scoperta…”.

ALLENATORE: A guidare la formazione campana c’è il tecnico Piero Braglia, succeduto quest’estate a Eziolino Capuano. L’allenatore è alla prima stagione tra i biancoverdi, lo scorso anno ha allenato il Cosenza in Serie B, riuscendo a conquistare un incredibile salvezza. La prima giornata dei biancoverdi, in casa contro la Turris, è stata posticipata a causa di un violentissimo acquazzone caduto nei minuti precedenti il fischio d’inizio. La seconda giornata, invece, ha visto gli uomini di Braglia trionfare in extremis in casa della Viterbese per 0-1, grazie al gol del palermitano D’Angelo, acquistato in questa sessione estiva di calciomercato. Il tecnico ha schierato la sua squadra con il modulo 3-4-3. La terza giornata, invece, da calendario, vedeva l’Avellino opposto al Bisceglie, ma come noto, essendo stata ripescata insieme al Foggia, i loro primi match sono stati posticipati. Adesso la sfida al “Barbera” contro il Palermo, squadra in cerca della prima vittoria stagionale.

ULTIME NOTIZIE E MODULO: L’Avellino, dunque, viene dalla vittoria esterna in casa della Viterbese e senza dubbio affronterà il Palermo con la consapevolezza di essere una squadra ben attrezzata in tutti i reparti, in grado di poter competere su tutti i campi, per raggiungere la promozione in B. Braglia confermerà tra i pali Forte, davanti a lui una linea a 3 formata da Silvestri, Miceli e Rocchi. A centrocampo troviamo Ciancio, Di Francesco, il palermitano D’Angelo e Burgio. In attacco Santaniello e l’esperto bomber Maniero, oltre al possibile ballottaggio tra Fella e Bernardotto,

PROBABILE FORMAZIONE

AVELLINO (3-4-3): Forte; L. Silvestri, Miceli, Rocchi; Ciancio, De Francesco, D’Angelo, Burgio; Fella, Maniero, Santaniello. All. Braglia