Il Palermo domenica cercherà di espugnare il campo della Cittanovese, i rosanero vogliono continuare la striscia di tre vittorie consecutive e mantenere a debita distanza il Savoia. Al momento i rosa distano solo cinque lunghezze dalla formazione campana e la formazione di Pergolizzi non può incappare in passi falsi, dato che tra poco più di un mese ci sarà lo scontro diretto sul campo dei bianconeri. Quella di domenica è una sfida da non sottovalutare per arrivare ad ottenere altri 3 punti. Andiamo a conoscere meglio la prossima avversaria del Palermo nella consueta rubrica targata Ilovepalermocalcio “Alla scoperta…”.

ALLENATORE: A guidare la formazione calabrese c’è Francesco Ferraro, arrivato il 29 ottobre sulla panchina della Cittanovese, sostituendo Ivan Franceschini. Da quando Ferraro è in panchina la Cittanovese non ha perso neanche una partita in casa, ciò rende il compito del Palermo per nulla semplice. Inoltre la formazione calabrese ha voglia di rivalsa dato che è reduce da una bella batosta subita contro il Savoia per 3-0.

ULTIME NOTIZIE E MODULO: Nonostante la sconfitta subita contro la formazione campana, Ferraro con ogni probabilità confermerà il modulo visto contro la squadra di Torre Annunziata con gli stessi interpreti. Il 3-5-2 dei calabresi prevede Latella in porta; davanti a lui linea a 3 composta da Costa, Neri e Cianci, quest’ultimo capitano della squadra. Centrocampo molto folto con Paviglianiti e Lavilla sulle fasce, mentre sulla linea mediana agiranno Giaimo, Sessa e Gioia, che avranno il compito di limitare le geometrie di Martin. In avanti confermatissimo il duo formato da Kacorri e Tripicchio.

PROBABILE FORMAZIONE:

CITTANOVESE (3-5-2): Latella, Costa, Neri, Cianci; Paviglianiti, Giaimo, Sessa, Gioia, Lavilla; Kacorri, Tripicchio. All. Ferraro.