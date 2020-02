Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il dato dei tagliandi venduti per il settore ospiti relativo alla sfida tra Cittanovese e Palermo, in riferimento all’ultimo aggiornamento delle ore 18:45 del 7 febbraio, corrisponde a 117. Aumenta perciò il numero dei biglietti acquistati dai sostenitori rosanero in vista della trasferta della propria squadra, numero che è destinato però ad aumentare in questi pochi giorni che mancano alla sfida.