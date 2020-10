Brutte notizie per il Palermo, che a seguito del nuovo ciclo di tamponi ha rilevato la presenza di altri 5 tesserati positivi al coronavirus, di cui 4 calciatori ed un membro dello staff (CLICCA QUI).

Questi si vanno così ad aggiungere ai 9 giocatori già contagiati ed al tecnico rosanero Roberto Boscaglia. Dunque ad oggi il Palermo ha 13 calciatori della prima squadra positivi al Covid-19 su 25 totali.





Di conseguenza, poiché da regolamento si può scendere in campo se si hanno a disposizione 13 calciatori (di cui un portiere), va da sé che la prossima partita contro il Catanzaro sarà rinviata d’ufficio dalla Lega Pro e non per richiesta del Palermo. I rosanero avranno così ancora a disposizione l’unico jolly consentito da regolamento.

Per lo stesso motivo, è a forte rischio rinvio anche il recupero della seconda giornata contro il Potenza, in programma giovedì prossimo allo stadio Renzo Barbera.