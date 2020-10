Nel corso di “Corner”, ha parlato il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, a proposito dei disagi nella visione dei match provocati da Eleven Sports:

«Da domenica sono in silenzio. Adesso basta con le parole, le scuse o i risarcimenti. Le partite si devono vedere, lo so che c’è stato un attacco durissimo da parte degli hacker però aspetto delle risposte. La proposta della Ternana è stata passata all’ufficio legale per capire le modalità, qualche problema c’è sul piano dei diritti nazionali. É evidente che nel caso in cui dovessero persistere questi problemi si aprirebbe una partita che riguarderebbe le televisioni locali».