Palermo a Pisa. Novecento biglietti per i tifosi rosanero

Pisa-Palermo, biglietti in vendita per il settore ospiti. Le info

Caccia a un nuovo pienone sugli spalti per dare a squadra e società un segnale forte sulla volontà di remare tutti nella stessa direzione. Da ieri pomeriggio per i tifosi del Palermo sono disponibili i biglietti per la sfida di Pisa, con la vendita che si dividerà in due fasi: fino a domani l’acquisto sarà usufruibile solo nei punti vendita Ticketone, da giovedì mattina sarà attiva anche la prevendita online; pertanto non è da escludere che i 900 posti in curva sud dell’Arena Garibaldi, destinati ai sostenitori rosanero, possano registrare il tutto esaurito solo negli ultimi giorni della settimana.

Molto dipenderà anche dall’umore dei tifosi dopo lo 0-3 con il Venezia e in tal senso la prima risposta, nell’amichevole interna con il Lommel, non è stata granché positiva: appena 4 mila i posti occupati al Barbera su una capienza di oltre 12 mila tra curva Nord e tribuna coperta, con cori e striscioni che invitavano i giocatori a dare di più. Nelle precedenti gare esterne il Palermo, che insieme alla Sampdoria è la squadra di B che porta più tifosi in trasferta, ha sempre registrato numeri da capogiro a prescindere dal rendimento in campionato: l’auspicio di Brunori&C. è che questo trend non si interrompa.