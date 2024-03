Palermo, Corini aspetta i quattro nazionali

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Palermo e su Corini che aspetta il rientro dei Nazionali.

Il Palermo tornerà oggi in campo per iniziare la preparazione in vista del match con il Pisa. Sempre assenti i convocati nelle rispettive selezioni.

L’unico che ha già completo gli impegni è Lund con gli Usa. Scenderanno in campo, invece, oggi Desplanches (Italia U21-Turchia U21), Nedelcearu (Romania-Colombia) e Vasic (Serbia U21-Irlanda del Nord U21).

Intanto in occasione delle festività pasquali torna l’Open Day Rosanero. Sabato 30 visite speciali al Museo e alle aree del Barbera normalmente chiuse al pubblico: Il biglietto costa 7 euro più commissione di servizio.