Intervistato da “TMW” l’ex allenatore dell’Inter Mircea Lucescu ha parlato in merito alla serie B.

«Sarei contento di vedere il Brescia in zona playoff, nella seconda parte di aprile sarò in Italia e magari andrò a toccare con mano la situazione. Mi auguro faccia bene da qui alla fine e ai playoff anche Corini a Palermo, è stato un mio ex giocatore e ho un buon ricordo».