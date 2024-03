Palermo a Lecco. Altri 94 biglietti per i tifosi rosa

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla gara del Palermo contro il Lecco.

Saranno 1.019 i tifosi rosanero presenti domani al Rigamonti-Ceppi: accanto ai 925 posti riservati ai sostenitori ospiti in curva sud, andati esauriti martedì a poco più di un’ora dall’inizio delle vendite, il Lecco ne ha messi a disposizione altri 94 attraverso l’apertura di un settore adiacente.

Il Palermo potrà così contare su un pubblico ancora una volta capace di raggiungere la quadrupla cifra in trasferta (quarta volta su cinque nel girone di ritorno): l’ennesimo sold out stagionale lontano dal Barbera, con annesso muro di tifosi a cantare per novanta minuti, promette di giocare un ruolo fondamentale per uscire dal momento difficile e affrontare un finale di campionato arrembante.