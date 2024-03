Primavera Palermo, caccia al bis a Crotone

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla Primavera del Palermo impegnata a Crotone.

La Primavera del Palermo a caccia della vittoria-bis contro il fanalino di coda Crotone. Il successo in casa contro l’Ascoli ha alzato il morale della squadra e oggi pomeriggio – a partire dalle 14.30 – al Comunale Baffa i rosanero disputeranno sulla carta una gara facile, contro un Crotone che ad oggi ha vinto solo tre partite in campionato.

Tuttavia, i ragazzi del tecnico Di Benedetto dovranno stare attenti e cercare di avere sempre in mano il pallino del gioco, in più non dovranno sottovalutare gli avversari che dalla loro avranno anche il sostegno del loro pubblico. A favore ci sono anche i numeri delle sfide passate, considerato che dalla stagione 2006 il Palermo ha incontrato i calabresi 22 volte totalizzando 20 vittorie e 2 pareggi, senza mai perdere