Corriere dello Sport: “Palermo, si ferma Insigne? Torna Desplanches”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sul Palermo e su Insigne che si ferma.

C’è ancora la rifinitura di stamane, a Torretta prima della partenza, ma le scelte sembrano indirizzate. Dopo il super turn over di Brescia, rivelatosi fallimentare, si torna allo schieramento base, con Diakitè e Ceccaroni in difesa e Segre e Ranocchia in mezzo al campo.

Unico dubbio Insigne cui si è riacutizzato un problema all’adduttore: oggi si deciderà se partirà o meno. Dalla prossima settimana tornerà disponibile il portiere Desplanches, fermato per 2 mesi da una frattura alla mano destra.