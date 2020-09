Andrea Palazzi è il protagonista della conferenza stampa odierna in casa Palermo. Ecco alcune parole rilasciate dal centrocampista rosanero in quel di Petralia Sottana: «Segreto per la vittoria del campionato? Serve coesione di gruppo e unione, poi ci sono anche altre cose. Serve la qualità. Il gruppo diceva di essere una famiglia, ma a me sembra di essere qui da una vita. Serve qualità, fortuna, ci sono tante cose».