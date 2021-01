Questo pomeriggio il Palermo è riuscito a conquistare tre punti importantissimi contro la Cavese. A regalare la vittoria alla squadra rosanero è il gol realizzato al 92′ da Rauti sugli sviluppi di un calcio piazzato battuto da Palazzi.

I due calciatori rosanero sono stati poi protagonisti di un simpatico siparietto su “Instagram”. Rauti ha infatti pubblicato una foto in cui ringrazia Palazzi per l’assist e quest’ultimo ha commentato scrivendo: “Tranquillo. Te la cavi con una cena”. In basso la foto in questione. In alto la foto in questione.