Intervenuto ai microfoni di “Tuttocalciopuglia.com”, Giovanni Cornacchini, tecnico del ritorno in Serie C del Bari e attualmente alla guida della Fermana, ha parlato della stagione dei biancorossi:

«Si, seguo anche il girone C, perché il Bari per me è rimasta una situazione importante. Resto legato a questa piazza, in fondo qui ho ottenuto una promozione. Il campionato comunque è lungo, anche se la strada si fa dura e la Ternana si sta rivelando un’ottima squadra. Mi sta impressionando.





La squadra attuale è nuova, anche se è stata aggiustata bene. Come tutte le cose, con un po’ di pazienza si possono fare cose importanti. Ma bisogna sbagliare il meno possibile, sul mercato soprattutto. La Ternana ricorda la Reggina? Sono squadre diverse, ma entrambe forti. Sono partite bene, difficile però mantenere sempre certi equilibri. Il margine di errore è ridotto, ma ripeto, il Bari non deve arrendersi».