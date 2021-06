Fabio Pagliara ha analizzato la delicata situazione societaria del Catania.

Ecco le sue parole rilasciate durante la trasmissione televisiva "Corner", su "Telecolor" e riprese da "Tuttocalciocatania.it":





«Siamo in una situazione simile a quella dello scorso anno, questo mi dispiace. Va evitato in prospettiva il dovere sempre pensare che il miracolo sia iscriversi, portare la documentazione alla Covisoc o riuscire a fare la squadra. Questo dovrebbe rientrare nella normalità di una società. Seguo con molta apprensione quello che sta accadendo. Ma ci sono degli aspetti diversi. Il primo è di clima. L’anno scorso c’era grande preoccupazione ma anche unità da parte della città e di tutto l’ambiente, grande voglia di salvare la matricola, maggiore positività di adesso. C’è anche chi in questo momento ha la responsabilità in regia e sta tranquillizzando tutti, non mettendo in dubbio l’iscrizione e la salvezza della matricola. La terza problematica è relativa al fatto che sono stati fatti una serie di passi avanti nell’ambito della situazione debitoria rispetto alla scorsa estate grazie alla generosità della Sigi ma non c’è ancora una programmazione che dia sicurezza».