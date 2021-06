Il capitano ha il contratto in scadenza tra un anno e le trattative per il rinnovo sono ferme da tempo. Una situazione che potrebbe sfociare anche sul mercato. E Paolo Bargiggia sul suo sito scrive:

“Aurelio De Laurentiis ha fissato il prezzo per Lorenzo Insigne, il capitano e bandiera del Napoli: 25 milioni di euro. Ma questa, ad oggi è soltanto una valutazione virtuale perché, per l’attaccante non ci sono ancora pretendenti e, di conseguenza, trattative aperte. (…) In cuor suo il padrone del Napoli spera anche che l’approdo di Gattuso a Firenze e, il possibile ingaggio di Sarri da parte della Lazio, possa portare uno dei due club a trattare il capitano; a queste cifre e su queste basi però crediamo che, realisticamente in questa fase non ci siano molte possibilità”.