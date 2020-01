Intervenuto ai microfoni di “Diretta Stadio”, Fabio Padulano, calciatore del Marsala, si è espresso così in merito alla polemica nata nelle ultime ore con l’emittente sportiva e alla partita con il Savoia: «Accetto le vostre scuse perché sono un buono di natura. Voglio ringraziare tutta la città di Marsala per avermi mostrato solidarietà. Voglio ringraziare tutte le persone che mi sono state vicine. Vuol dire che sto lasciando qualcosa di buono. E’ stata una parentesi di poco gusto. Se avessi avuto la possibilità di scendere in campo dal primo minuto avrei dato il massimo. Il Savoia è stato superiore a noi. Ha un organico importante e riesce a giocarsi il campionato con il Palermo. Accetto le vostre scuse. Le persone che mi conoscono sanno persona sono. Le persone mi hanno sempre ben voluto. Un uomo deve saper accettare le scuse, tutti sbagliamo. Ringrazio ancora tutti per il sostegno».