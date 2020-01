«A me piacerebbe vincere tutte le partite 3-0, quando si può. La pressione l’abbiamo sempre, siamo il Palermo, dobbiamo vincere per forza. Abbiamo fatto 10 vittorie, ne perdi una, e t’inizi a fare delle domande. Il girone di ritorno è sempre più difficile di quello dell’andata. La sconfitta contro il Savoia può capitare, non ci siamo abbattuti, siamo un bel gruppo.».Queste le parole di Juan Mauri, centrocampista del Palermo, rilasciate ai microfoni di “Siamo Aquile” in onda su Trm.