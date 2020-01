«Contro l’Fc Messina all’andata non abbiamo fatto una grande partita. Noi non abbiamo paura di nessuno, rispettiamo la squadra peloritana. Il ritiro a Petralia è stato un bel periodo. ». Queste le parole di Juan Mauri, centrocampista del Palermo, rilasciate ai microfoni di “Siamo Aquile” in onda su Trm.