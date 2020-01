Intervenuto ai microfoni di “Diretta Stadio”, Fabio Padulano, calciatore del Marsala, si è espresso così in merito alla lotta salvezza che vede coinvolta la sua squadra: «Dal primo giorno che ho sposato questo progetto ho sempre manifestato entusiasmo. Ci sono grandi qualità in tutti i miei compagni. A volte capita un anno no a livello calcistico. Noi stiamo affrontando questo periodo, ma sono convinto che con l’impegno alla fine si ottengono i risultati. Sono convinto che alla fine raggiungeremo la salvezza. Ne usciremo fuori».