Intervenuto ai microfoni di “Diretta Stadio”, Fabio Padulano, calciatore del Marsala, si è espresso così in merito al duello tra Palermo e Savoia per la vittoria del campionato: «Non guardo mai a casa degli altri. Sono due squadre di categoria superiore. Sarà una lotta fino alla fine. Sono due grandissime squadre e fino alla fine lotteranno per il campionato».