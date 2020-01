La questione Catania sta tenendo banco in Lega Pro, le difficoltà economiche della società etnea potrebbero essere sfruttate da altri club per ottenere prezzi pregiati della squadra rossoblu. Infatti secondo quanto riporta il sito del noto esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, il Padova starebbe pensando a Matteo Di Piazza per rinforzare il reparto offensivo.