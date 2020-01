Oggi era circolata voce di una possibile cordata che era pronta a rilevare il Catania, ma è appena stato pubblicato un comunicato da Italpizza, società che era stata inserita tra i possibili acquirenti per il club etneo, nel quale smentisce l’interesse per il club rossoazzurro. Di seguito il comunicato: “E’ apparso quest’oggi su alcuni organi di stampa la notizia che Italpizza farebbe parte di una “cordata” di imprese che avrebbero rilasciato una dichiarazione di interesse per l’acquisizione della Società Catania calcio. Italpizza comunica che tale informazione è priva di qualsivoglia fondamento e di non essere interessata a tale operazione. Dal canto suo, Italpizza è già fortemente impegnata a sostegno dello sport con importanti sponsorizzazioni di società calcistiche, di basket e di pallavolo del territorio Emiliano romagnolo. Semmai dovesse maturare l’interesse di entrare in una società sportiva, al momento lo farebbe a sostegno di quelle del territorio in cui opera”.