L’Inter dopo che ha visto tramontare l’ipotesi Kulusevski passato alla Juventus, non è rimasta a guardare. Infatti secondo quanto riporta “Il Corriere dello Sport” l’obiettivo numero uno per la squadra nerazzurra è Cristian Eriksen, centrocampista del Tottenham. Il giocatore si libererà a giugno a parametro zero, ma il club di Milano vorrebbe anticipare la concorrenza comprandolo ora. L’offerta dell’Inter si agira intorno ai 25 milioni di euro.