Sono sempre più giorni decisivi per la cessione del Catania, la situazione della squadra rossoblu è sempre più nel caos. Intanto attraverso una nota è arrivata la smentita da parte del gruppo assicurativo Aon, che è main sponsor del Manchester Uniter, riguardo un possibile coinvolgimento dell’azienda nell’acquisto della società etnea. Di seguito il comunicato: ““In merito a quanto riportato oggi da alcuni organi di Informazione, Aon precisa di non essere in alcun modo coinvolta nelle trattative per rilevare il Calcio Catania”.