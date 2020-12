Massimo Paci, tecnico del Teramo, si è raccontato all’House organ biancorosso approfondendo i ricordi dell’ufficializzazione del 21 agosto scorso. Ecco le sue parole riportate da “Tuttoc.com”:

«Entrare nel nostro splendido impianto è stata già un’emozione. Mi sono sentito un allenatore vero. E poi il primo discorso fatto alla squadra: è cambiato il mio modo di comunicare, mi sono sentito da subito più libero di esprimere le mie idee, avendo di fronte ragazzi che vogliono far carriera. Vivo al 100% con loro, per loro. Il bilancio di questa prima parte di stagione? Sicuramente positivo, vista la complicata situazione iniziale. Lavoro in un ambiente sano, con un Presidente fantastico e persone splendide. Il successo dipende dal dare il 100% e non sempre è possibile. Ma che emozione l’esordio con il Palermo.





Il sogno è che possa presto finire questo incubo. L’altra sera ho visto la pubblicità del vaccino anti-Covid, mi sono emozionato. Sarebbe bello arrivare a maggio e vedere il “Bonolis” pieno per giocarci le nostre chance».