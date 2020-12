In vista del mercato di gennaio l’Avellino è intenzionato a sfoltire un po’ la rosa prima di mettere a segno qualche colpo in entrata. Stando a quanto riferito da “SportChannel214”, in casa biancoverde salvo sorprese dell’ultimo minuto saluteranno Gabriele Rocchi e Alberto Dossena.

Il primo dovrebbe tornare alla Cavese, mentre il secondo è finito del mirino del Potenza.