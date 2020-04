“Tecnología 5G ad Acireale e in tutto il mondo. Le primi provate sono state il anno scorso a Wuhan(China) dove a cominciato il covid-19. Il virus è mutato facendo una linea tra Italia,Spagna Germania,state uniti. Tutti posti dove anno continuato a installare questi impianti. Casualità ? E mentre ci anno chiusi lo anno fatto in tutto il mondo . Il prossimo passo è il VACCINO che avrà nanotecnología, tecnología artificiale che si collega al nostro ADN. Tramite queste rette di 5G il controllo dell’ umanità! Io sarò un pazzo , ma qualcuno si domanderà se la realtà è la vita che viviamo è una evoluzione o una involuzione. Svegliamoci perchè io non voglio essere un robot e neanche un computer!” Queste le parole pubblicate sul suo profilo Facebook di Facundo Ott Vale, centrocampista dell’Acireale e ex Acr Messina, in merito alla tecnologia 5g.