L’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile evidenzia un deciso calo nel numero delle persone attualmente positive da Coronavirus e il dato relativo alle vittime scende sotto quota 300 ed è in ribasso rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore si registrano 285 nuove morti (ieri erano 323). A questo punto, il totale delle vittime in Italia è arrivato a quota 27.967.

Oggi si contano –3.106 persone attualmente positive. Cifra che fa scendere il totale degli attualmente positivi al virus a 101.551 (ieri erano 104.657). Complessivamente, i casi totali di persone colpite dal Covid-19 dall’inizio del monitoraggio dell’epidemia sono arrivati a quota 205.463, con un incremento di 1.872 in un giorno (ieri l’incremento era di +2.086 ). Quanto ai tamponi, ne sono stati effettuati 68.456 in 24 ore (ieri il dato era di 57.272 tamponi effettuati in un giorno), il totale dei tamponi è dunque arrivato a quota 1.979.217, e i relativi casi testati sono ad oggi 1.354.901.

I positivi Regione per Regione

In base ai dati ufficiali della Protezione civile, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione:

36.211 in Lombardia

15.493 in Piemonte

12.322 in Emilia Romagna

8.147 in Veneto

5.584 in Toscana

3.551 in Liguria

4.468 nel Lazio

3.210 nelle Marche

2.773 in Campania

2.949 in Puglia

2.157 in Sicilia

1.915 in Abruzzo

1.370 a Trento

1.170 in Friuli Venezia Giulia

802 a Bolzano

740 in Calabria

744 in Sardegna

89 in Valle d’Aosta

233 in Umbria

192 in Basilicata

190 in Molise