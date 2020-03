Attraverso i propri canali social, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha pubblicato un nuovo messaggio per i cittadini: “Stare a casa è bello. Ma oggi stare a casa è un dovere, una drammatica necessità per proteggere la salute nostra e di tutti. È un dovere a Palermo, in Italia, deve esserlo in tutto il mondo. Dopo, quando tutti saremo in salute usciremo. La vita sarà ancora più bella. Ce la faremo”