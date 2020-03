«Le attuali norme del codice di giustizia sportiva, così come le norme interne federali, non contengono previsioni che oggi si stanno verificando. Dal nostro sistema normativo federale non è prevista nessuna normativa da applicare nel caso in cui un campionato abbia un epilogo diverso per cause di forza maggiore. Oggi c’è un’alta possibilità: quella di operare oltre il 30 giugno. Normativamente i contratti scadono, esistono dei prestiti, ma in una situazione di questo tipo di emergenza, si può trovare una soluzione che sportivamente, sotto il profilo dell’equilibrio, possa essere valida. Le società possono non pagare gli stipendi per cause di forza maggiore, sicuramente una dichiarazione ufficiale del Governo potrebbe aiutare». Queste le parole di Eduardo Chiacchio, legale rappresentante della Casertana, intervenuto ai microfoni di “Radio Punto Nuovo” per parlare della vicenda legata al club campano, il quale ha ufficialmente dichiarato di non avere effettuato il pagamento degli stipendi alla scadenza del 16 marzo (tasse posticipate ad aprile) così come accaduto al Catania.