Il Sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha voluto pubblicare un post sulla propria pagina Facebook in merito all’inizio del Giro D’Italia che questa volta partirà da Palermo. Di seguito quanto scritto dal primo cittadino:

“Oggi a Palermo la prima magliarosa del Giro d’Italia. Il 25 ottobre a Milano l’ultima maglia per il vincitore. Una corsa che ancora una volta unisce tutto il paese da sud a nord in un momento in cui certamente c’è bisogno di continuare ad essere uniti senza rinunciare ai momenti di sport e di vita”.

