Partita particolare quella di ieri per Federico Chiesa, giovane esterno offensivo della Fiorentina. Il giocatore è in procinto di passare alla Juventus, ciò ovviamente non ha fatto piacere ai tifosi della viola. Secondo quanto riporta il sito del noto esperto di mercato, Alfredo Pedullà, gli stessi supportes viola avrebbero chiesto alla società di far indossare a Chiesa una fascia di capitano ordinaria, rispetto alla classica con il volto di Astori.

Un inevitabile segno di addio tra il pupillo della Fiesole e i tifosi del club toscano, ormai il giocatore è a un passo dalla Juventus.