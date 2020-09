“Stiamo seguendo con la direzione dell’Asp la situazione per mettere in sicurezza chi sta dentro questa struttura e chi sta fuori. Ci tengo a dire una cosa: chi sta fuori si comporti in maniera civile poichè distrarre l’attenzione su ciò che sta accadendo nella Missione Speranza e Carità di Biagio Conte non può essere un alibi per consentire a centinaia di incoscienti di girare per la città diffondendo il virus”. Queste le parole del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, riportate da “Gds.it” in merito alla situazione legata alla Missione Speranza e Carità di Biagio Conte.