«Da domani si inizia a fare sul serio. Affronteremo un avversario vero. Il nostro obiettivo è quello di passare il turno. Siamo concentrati. Abbiamo un atteggiamento determinato. Ho cercato di passare i miei valori ai ragazzi. Abbiamo di fronte la squadra che non ha superato quel momento di conoscenza perché è una squadra che gioca insieme già da 2-3 anni. Mi aspetto molto dai più esperti di questa squadra. Sono contento di avere a disposizione Martinelli, anche se non per la gara di domani poiché sarà squalificato». Queste le parole del tecnico del Catanzaro, Antonio Calabro, rilasciate in conferenza stampa in merito al match contro la Virtus Francavilla.