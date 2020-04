Per la prima volta nella storia, un controllo di Polizia con posto di blocco lungo la carreggiata centrale della Circonvallazione con un intervento interforze cui partecipa anche la Polizia Municipale Palermo Un modo per dare un segnale chiaro e forte sul divieto di violare le norme di contrasto al contagio, un modo per ricordare che restare a casa è il modo più sicuro per proteggere sé stessi e i propri cari.