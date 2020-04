Protesta questa mattina nell’autorimessa dell’Azienda Metropolitana Trasporti a Pantano D’Arci, nella zona industriale di Catania, con gli autisti che, già dalle 5, minacciavano di non prendere servizio per la carenza di mascherine protettive, guanti in lattice, disinfettanti, la necessità di un potenziamento della sanificazione dei mezzi e il ritardo di oltre una settimana sullo stipendio di marzo. “Abbiamo avuto un dialogo con alcuni lavoratori – afferma il presidente dell’Amt Giacomo Bellavia a “Lasicilia.it” – stiamo vivendo una situazione di grande emergenza e ci stiamo impegnando per fronteggiarla al meglio. Comprendiamo le richieste del personale e li ringraziamo per l’alto senso del dovere che stanno dimostrando. Questa situazione- prosegue Bellavia- si può superare solo con l’unione e l’impegno corale di tutti continuando a garantire il servizio pubblico essenziale del trasporto urbano”. La protesta, come riporta “Lasicilia.it”, è rientrata alle 8.30.