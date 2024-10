Operato d’urgenza al ginocchio | Catastrofe in Serie A: torna (forse) nel 2025

Ancora un grave infortunio nel nostro campionato. Il calciatore si opera e tornerà in campo solamente il prossimo anno.

Terminata la seconda sosta nazionali di questa annata calcistica, i club possono tornare a fare sul serio. Le squadre sono pronte a lottare per gli obiettivi prefissati, e daranno il massimo sul campo per tenere felici tifosi e società. La nostra Serie A fino ad ora si è rivelata piuttosto avvincente. Non c’è ancora un vero e proprio padrone, e il campionato pare molto equilibrato.

Unica nota negativa però fin qui è stata quella legata agli infortuni. Molti calciatori infatti si sono fatti male anche in maniera piuttosto seria. Basti pensare ad esempio a Gleison Bremer, che durante la sfida di Champions League tra Juventus e Lipsia ha riportato la lesione al legamento crociato del ginocchio. Stessa sorte toccata purtroppo a Duvan Zapata, che invece è rimasto vittima di questo grave problema nel match di San Siro contro l’Inter.

Nelle scorse ore però un’altra notizia del genere ha scosso il calcio italiano. Infatti, come riportato anche dalla società, un giocatore è stato operato in maniera anche piuttosto urgente al ginocchio proprio a causa di un pesante ko. Lo sfortunato protagonista rimarrà ai box per diverso tempo e forse tornerà in campo solo il prossimo anno.

Grave infortunio nel nostro campionato

La sfortuna sembra non avere fine quest’anno per i club italiani (e non solo), e come detto un altro calciatore si è fatto pesantemente male al ginocchio. Si tratta di Martin Frese, difensore dell’Hellas Verona, il cui infortunio è stato annunciato dalla stessa società.

”Hellas Verona FC comunica che il calciatore Martin Frese, in seguito a una lesione cartilaginea, sarà sottoposto nella giornata odierna a un intervento di artroscopia al ginocchio destro. I tempi di guarigione saranno quantificabili in base all’evoluzione del quadro clinico”. Questo il comunicato ufficiale del club gialloblù.

Lungo stop per il giocatore

Per il calciatore veronese i tempi di recupero sono ancora tutti da stabilire con maggiore certezza. Le ipotesi però ad oggi riportano un possibile ritorno in campo per la seconda metà di gennaio 2025.

E’ chiaro però che molto dipenderà dal suo processo di recupero e da come il ginocchio stesso risponderà all’operazione.