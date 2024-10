“La società ha seri problemi”: allarme rosso in Serie A | Rischiano il fallimento a metà stagione

Pessime notizie per un club del massimo campionato italiano, che ha dei gravi problemi e rischia addirittura di fallire a stagione in corso.

Nel corso degli ultimi anni in Italia purtroppo troppo spesso abbiamo assistito a delle situazioni molto difficili per i club, in ambito finanziario e non solo. Nello specifico, diverse società delle categorie inferiori, anche di Serie B, hanno evidenziato delle lacune importanti, che hanno causato delle enormi conseguenze.

Addirittura a volte il club ha dovuto dichiarare il proprio fallimento, per la disperazione dei tifosi e di tutti gli addetti ai lavori. Una circostanza del genere ora rischia di palesarsi ancora una volta nel nostro calcio, ma ad essere coinvolta pare che sia una squadra di Serie A.

A quanto pare infatti la società ha seri problemi, e rischia di dover mettere i remi in barca proprio nel corso della stagione. Un evento terribile dunque, che farebbe perdere di credibilità a tutto il sistema calcistico del bel paese. Vediamo dunque quale compagine è coinvolta in questa storia.

La Serie A trema: un club rischia il fallimento

”Il nostro azionista di riferimento, 777 Partners, ha difficoltà che si sono manifestate attraverso cessioni di tre società del gruppo. In questo momento c’è un advisor finanziario che dialoga con i nostri soci di riferimento e che orienta l’azione dell’AD. Vedremo quello che accadrà”.

Sono queste le parole che Alberto Zangrillo, presidente del Genoa, ha rilasciato ai microfoni di ‘La Gazzetta dello Sport’ nel corso di una recente intervista. Il numero uno del club rossoblù ci ha tenuto a spiegare con grande chiarezza la situazione legata alla società, lanciando quasi l’allarme per i tifosi e per tutta la Serie A.

Cosa succederà adesso allo storico club?

Le dichiarazioni di Zangrillo lasciano aperta qualsiasi porta, e tra queste purtroppo c’è anche quella riguardante il fallimento, anche se al momento sembra poco probabile. L’ipotesi più fattibile ad oggi infatti è quella di una possibile cessione della società.

Anche su questo tema il medico si è espresso, dicendo: ”La cessione è un passaggio conseguente a qualcosa che non è ancora accaduto. Cioè il cambio di controllo della società. Se ci fosse stato, come presidente avrei dovuto informare gli organi federali”. Vedremo come si svilupperanno le cose nei prossimi tempi, e quale sarà il destino del Grifone.