Colpo di scena Mancini: torna in Serie A e si chiude un cerchio | Contratto dal 1° luglio

Il commissario tecnico della nazionale saudita è pronto a fare ritorno in Italia per chiudere il cerchio di una grande carriera.

L’avventura di Roberto Mancini in Arabia Saudita non sta procedendo affatto bene. Il mister, che più di un anno fa ha lasciato la nazionale azzurra per trasferirsi in quella araba (in cambio di un ricchissimo ingaggio) ultimamente è sempre di più al centro delle critiche di tifosi e addetti ai lavori.

Nel corso del match pareggiato per 0-0 dalla selezione saudita con il Bahrain, il Mancio ha discusso in maniera pesante con un tifoso in tribuna, che lo criticava duramente. Allo stesso modo sia in tribuna che sui social, sta spopolando l’hashtag che vorrebbe l’allenatore nato a Jesi lontano dalla nazionale. Di conseguenza l’ex attaccante sta iniziando a pensare al suo futuro.

Non è infatti da escludere né che venga esonerato e neppure che lo stesso dia le dimissioni, ponendo fine così a queste continue polemiche. E’ per questa ragione quindi che le voci sul suo conto continuano a spuntare fuori come funghi. E una delle ultime riguarda un suo clamoroso ritorno in Serie A, dove andrebbe a chiudere il cerchio di una grande carriera.

Futuro a sorpresa per Mancini

In caso di addio alla nazionale saudita, Mancini si guarderebbe attorno, e con tutta probabilità di sentirebbe pronto per tornare in pista a partire già dalla prossima stagione, firmando un contratto valido dall’1 luglio del 2025.

Ma quale sarebbe il club pronto a riportarlo nel massimo campionato italiano? L’ipotesi che sta venendo fuori ultimamente è davvero incredibile. Infatti si sta parlando tanto di un suo clamoroso ritorno alla Sampdoria, questa volta in vesti di tecnico. Come ben sappiamo il Mancio ha fatto la storia dei blucerchiati dal calciatore, ma non vi ha mai allenato. E questa potrebbe dunque essere la giusta occasione per chiudere un cerchio.

Mancini-Samp, a queste condizioni si fa

Per far sì che questo scenario si realizzi per davvero, sarà necessario che la Sampdoria venga promossa in Serie A, impresa che ad oggi non sembra facilissima visto come è iniziata la stagione per la squadra ligure.

Staremo a vedere dunque come andranno le cose e se Mancini tornerà davvero nel club doriano. Buona parte della riuscita di ciò sembra però essere nelle mani dell’attuale allenatore della Doria, Sottil, che dovrà portare i suoi alla conquista del massimo campionato.